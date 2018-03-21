Ещё
14 парков Москвы примут участие в акции «Час Земли»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

14 парков Москвы примут участие в акции «Час Земли» 

РИАМО 5 часов назад
Экологическая акция «Час Земли», которая состоится 24 марта, пройдет в 14 столичных парках, москвичей ждут различные мероприятия и подарки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В экологической акции «Час Земли», которая пройдет 24 марта, примет участие 14 московских парков. Основной площадкой проведения акции станет «Зарядье», — говорится в сообщении.
В Парке Горького на один час будет выключена подсветка главного входа. В «Сокольниках» временно перестанет работать освещение входной группы, аллеи арок, Фонтанной и Фестивальной площадей, а также Собачьего, Золотого и Оленьего прудов. В Измайловском парке отключится подсветка большого и малого колес обозрения, входных групп и других световых элементов.
Парк Победы на Поклонной горе перестанет освещать памятные стелы фронтам и флотам Великой Отечественной войны на главной аллее. Бабушкинский парк и Московский зоопарк выключат подсветку входных групп. В усадьбе Воронцово, Лианозовском парке, парке «Фили» и в других парках отключат декоративное освещение. В кафе усадьбы Воронцово во время «Часа Земли» будет выступать гитарист при свечах.
«Москва принимает участие в акции «Час Земли» в десятый раз. В этом году в парках с 20:30 до 21:30 отключат декоративную подсветку, иллюминацию и освещение входных групп», — сообщил представитель пресс-службы «Мосгорпарка».
Рядом с павильоном «Купол» в парке «Зарядье» будет организована основная площадка акции. С 19:00 здесь начнут выступать диджеи и аниматоры. Гостям подарят флажки и светонакопительные браслеты. В 20:30 выключат подсветку парка.
Впервые Москва присоединилась к международной экологической акции «Час Земли» в 2009 году. В 2013 году была впервые отключена подсветка Московского Кремля и еще более 100 зданий. В 2014 году акция охватила около 400 зданий, в 2015 году — более 800, а в 2016 году — уже 1,5 тысячи.
В 2017 году в акции «Час Земли» приняли участие 184 страны. Москвичи поддержали акцию велопробегом и флешмобами. К ней присоединилось 14 парков. Также на время оказались без подсветки порядка 1,7 тысячи зданий. Среди них храм Христа Спасителя, стадион в «Лужниках», дома на Новом Арбате, Останкинская телебашня и другие.
В этом году в «Час Земли» вновь будет отключена архитектурно-художественная подсветка рекламных конструкций, известных зданий и других городских объектов. Выключить на это время часть электроприборов и погасить свет предлагается и горожанам. Главные цели акции — привлечение внимания к проблемам окружающей среды и напоминание о необходимости разумного потребления электроэнергии и других ресурсов.
РИАМО: последние новости
Пригородные электрички Москвы перейдут на летнее расписание 25 марта Еще 1,2 тыс рабочих привлекут для строительства «желтой» линии метро Москвы Новая пешеходная набережная от Бадаевского завода до района Фили появится в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины
Пенсии россиян будут считать по-новому126
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России71
Похороним Ленина
Как Путин поступит с Собчак после выборов730
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
04:58
Британский посол отказался от встречи в МИД РФ
Европа В мире
00:27
Басков объявил о дочери от Лопыревой
Шоу-бизнес
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
02:59
Судьба Восточной Гуты решена
Ближний Восток Статьи
01:29
Собянин рассказал о реализации крупной программы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение