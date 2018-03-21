Власти Екатеринбурга объявили дату сноса телебашни — СМИ

Согласно документу, на который ссылается ряд СМИ, в субботу, 24 марта 2018 года, с 08.00 до 10.00 в столице Урала для движения транспорта будут закрыты улицы Степана Разина — от Декабристов до Народной Воли — и Декабристов — от Розы Люксембург до Степана Разина.

На постановление Якоба ссылается портал Е1, согласно которому улицы перекрываются из-за демонтажа радиотелевизионной передающей станции на улице Степана Разина, 15. Но на официальном сайте мэрии постановление ещё не опубликовано. Кроме того, муниципальная газета «Вечерний Екатеринбург» опровергает данную информацию. Цитируем: «По уточненным данным, глава администрации Екатеринбурга не подписывал постановление о перекрытии улиц 24 марта в районе телебашни». В свою очередь, пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов в разговоре с «АиФ-Урал» отметил, что на данный момент никакой информации о перекрытиях улиц нет.

Между тем, Екатеринбургский метрополитен официально объявил: «В связи с проведением Акционерным обществом „Работы Взрывные Специальные“ работ по демонтажу радиотелевизионной передающей станции, расположенной по адресу: ул. Степана Разина, 15, в соответствии с постановлением администрации города Екатеринбурга от 19.03.2018 № 514, на период с 09 часов 00 минут до 11 часов 30 минут 24.03.2018 закрывается движение электропоездов от станции метро „Площадь 1905 года“ до станции метро „Ботаническая“ в обоих направлениях. Движение электропоездов от станции метро „Проспект Космонавтов“ до станции метро „Площадь 1905 года“ сохраняется. Просим извинения за доставленные неудобства».