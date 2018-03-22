Новая пешеходная набережная появится на западе Москвы 

Как сообщил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин, набережная протянется от бывшего Бадаевского пивоваренного завода до исторического района Фили. Вдоль набережной Тараса Шевченко может появиться прогулочная территория с парком, бульварами, ресторанами. Два старых здания завода, являющихся памятниками архитектуры, будут отреставрированы, а еще одно ранее утраченное здание завода — восстановлено. Ранее главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заявил, что на Москве-реке построят 36 портов, 17 мостов и более 50 км речных улиц.