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Новая пешеходная набережная появится на западе Москвы
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Новая пешеходная набережная появится на западе Москвы 

Авторадио 42 минуты назад
Фото: MosDay.ru
Как сообщил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин, набережная протянется от бывшего Бадаевского пивоваренного завода до исторического района Фили. Вдоль набережной Тараса Шевченко может появиться прогулочная территория с парком, бульварами, ресторанами. Два старых здания завода, являющихся памятниками архитектуры, будут отреставрированы, а еще одно ранее утраченное здание завода — восстановлено. Ранее главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заявил, что на Москве-реке построят 36 портов, 17 мостов и более 50 км речных улиц.
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