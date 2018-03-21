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На месте пивзавода в Москве появится парк и «парящие» дома
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На месте пивзавода в Москве появится парк и «парящие» дома
Мир24
2 часа назад
Комментарии
Жилой комплекс с «парящими домами» и новый парк появятся при реновации территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода, сообщает
АГН «Москва»
со ссылкой на председателя совета директоров компании Capital Group
Павла Те
.
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