Ещё
На месте пивзавода в Москве появится парк и «парящие» дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На месте пивзавода в Москве появится парк и «парящие» дома 

Мир24 2 часа назад
Жилой комплекс с «парящими домами» и новый парк появятся при реновации территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на председателя совета директоров компании Capital Group Павла Те.
Мир24: последние новости
В Москве в апреле проведут два общегородских субботника В Москве создали программу для дронов-курьеров В московском метро на неделю закроют три станции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию269
Как Путин поступит с Собчак после выборов552
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье46
Назван главный итог звонка Трампа Путину244
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
02:10
Отец Литвиненко назвал убийцу сына
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение