В Ростове четвертые сутки разыскивают 15-летнего подростка

В донской столице разыскивается 15-летний Дмитрий Мусатов, который ушел на учебу 20 марта и по сей день не вернулся.

— Он отправился в школу №109, отсидел там два урока и сбежал, — рассказала мама подростка Ирина Мусатова. — Говорят, его видели на Днепровском рынке, но где он может находиться сейчас — неизвестно.

В день своего очередного исчезновения был одет в джинсы, черную куртку, черную шапку, на ногах — кроссовки. Родственники будут благодарны за любую информацию о местонахождении ребенка. Связаться с родными можно по телефону: 8 (918) 57-68-184.