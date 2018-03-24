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В Ростове четвертые сутки разыскивают 15-летнего подростка
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В Ростове четвертые сутки разыскивают 15-летнего подростка 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В донской столице разыскивается 15-летний Дмитрий Мусатов, который ушел на учебу 20 марта и по сей день не вернулся.
— Он отправился в школу №109, отсидел там два урока и сбежал, — рассказала мама подростка Ирина Мусатова. — Говорят, его видели на Днепровском рынке, но где он может находиться сейчас — неизвестно.
В день своего очередного исчезновения был одет в джинсы, черную куртку, черную шапку, на ногах — кроссовки. Родственники будут благодарны за любую информацию о местонахождении ребенка. Связаться с родными можно по телефону: 8 (918) 57-68-184.
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