В Ростов пришла весна: на этой неделе температура поднимется до 17 градусов тепла

Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни. На смену снегопаду, морозу и дождю пришла весна. Сегодня, в понедельник, 26 марта, температура воздуха в Ростове днем будет +10. Облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник днем температура воздуха в донской столице будет +14 градусов. Синоптики обещают в этот день дождь.

В среду будет чуть прохладнее, чем в начале рабочей недели.

— Температура воздуха днем в Ростове 28 марта составит +9 градусов тепла. Облачно, без осадков, — сообщает сервис «Яндекс. Погода».

В четверг, 29 марта, в донской столице пасмурно, +10 градусов. В пятницу, 30 марта, небо будет затянуто тучами, но осадков не обещают. Температура днем — +11 градусов.

В субботу, 31 марта, облачно с прояснениями, +14 градусов тепла. В воскресенье, 1 апреля, облачно, +17 градусов тепла.