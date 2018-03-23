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На выходных в донской столице ожидаются небольшие осадки
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На выходных в донской столице ожидаются небольшие осадки 

161.ru 58 минут назад
Фото: 161.ru
В ближайшие дни в донской столице прогнозируются осадки и небольшая облачность. Об этом сообщили в местном Гидрометцентре.
— Всю субботу в Ростове будет идти снег с дождем. Днем в этот день столбик термометра поднимется до +3 градусов, а ночью опустится до -2 градусов, — сообщают синоптики.
В воскресенье же осадки прекратятся. При этом температура воздуха практически не изменится. Лишь ночью в последний день недели будет на один градус холоднее, чем в субботу.
На этой неделе в среду из-за непогоды в городе и на территории области объявили штормовое предупреждение.
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 Ещё 2 источника 
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