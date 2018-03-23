На выходных в донской столице ожидаются небольшие осадки

В ближайшие дни в донской столице прогнозируются осадки и небольшая облачность. Об этом сообщили в местном Гидрометцентре.

— Всю субботу в Ростове будет идти снег с дождем. Днем в этот день столбик термометра поднимется до +3 градусов, а ночью опустится до -2 градусов, — сообщают синоптики.

В воскресенье же осадки прекратятся. При этом температура воздуха практически не изменится. Лишь ночью в последний день недели будет на один градус холоднее, чем в субботу.

На этой неделе в среду из-за непогоды в городе и на территории области объявили штормовое предупреждение.