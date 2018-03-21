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ЦППК запустит 20 дополнительных поездов на пригородных направлениях к началу дачного сезона с 25 марта
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ЦППК запустит 20 дополнительных поездов на пригородных направлениях к началу дачного сезона с 25 марта 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу ЦППК.
«Пригородные электрички перейдут на летнее расписание с 25 марта. Для 15 поездов поменяется периодичность курсирования, а маршруты изменятся у 16 поездов. Кроме того, в связи с началом дачного сезона и ростом пассажиропотока на пригородных направлениях введут 20 дополнительных поездов», — говорится в сообщении.
Об изменениях в расписании пригородных поездов можно узнать с помощью мобильного приложения ЦППК.
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