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21 марта в столичном регионе ожидается облачная погода и мокрый снег
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21 марта в столичном регионе ожидается облачная погода и мокрый снег 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Максимальная температура воздуха в Москве составит от 0 до плюс 2 градусов.
В среду, 21 марта, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода. К полудню возможны осадки в виде мокрого снега.
Максимальная температура воздуха в столице составит от 0 до плюс 2 градусов. По области столбик термометра может опуститься до минус 3 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Утром и вечером возможно образование гололедицы. Днем следует быть осторожными — начнут таять сосульки на крышах зданий.
По прогнозам синоптиков, к Московскому региону с юго-запада приближается циклон. Среднесуточная температура воздуха окажется вблизи климатической нормы. Относительная влажность воздуха около 50%. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы, сообщает портал Метеоновости.
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