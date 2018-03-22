М. Ликсутов: Более 50 млн человек воспользовались автобусами коммерческих перевозчиков с начала года

Более 50 млн человек воспользовались автобусами столичных коммерческих перевозчиков с начала 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«Почти 52 млн человек воспользовались автобусами коммерческих перевозчиков с начала года. Из них почти 20 млн — это пассажиры льготных категорий, который оплачивают проезд социальными картами», — сказал М. Ликсутов.

Он напомнил, что после начала работы коммерческих автобусов по городским стандартам весь транспорт Москвы стал доступен для льготного проезда москвичей.

«Сотрудники «Организатора перевозок» проводят ежедневный мониторинг маршрутов и корректируют их по запросам пассажиров: улучшают расписание, сокращают интервалы движения за счет ввода дополнительных рейсов. С начала работы автобусов по новой модели более чем на 150 маршрутах введены изменения: добавлены остановки, скорректированы трассы следования, добавлено количество рейсов», — добавил М. Ликсутов.

По его словам, работу каждого маршрута контролирует штаб, в который входят представители всех городских перевозчиков, а также специалисты по проектированию и развитию маршрутной сети из ГУП «МосгортрансНИИпроект».

Ранее М. Ликсутов сообщил, что разыграны конкурсы на обслуживание пяти новых маршрутов в Москве. Маршруты №333, 580, 551к, 456к и 324 заработают в начале сентября. Их будут обслуживать частные компании «Транспорт 21 век» и «Гортакси». По остальным 24 маршрутам конкурсы объявлены, но еще не проведены. Часть из них будут курсировать до социальных объектов — поликлиник и центров госуслуг. Еще 13 маршрутов появятся в ТиНАО — они будут перевозить пассажиров до железнодорожных станций и станций метро. Остальные маршруты создадут для жителей дополнительные транспортные связи. Согласно контрактам, на 29 новых маршрутах будут работать 197 автобусов (145 большого, 18 среднего и 34 малого класса).