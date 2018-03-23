М. Ликсутов: Более 36 тыс. человек воспользовались услугами ЦОМП с начала года

Более 36 тыс. человек воспользовались услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена (ЦОМП) в 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Более 36 тыс. человек воспользовались услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров с начала 2018 г. Это на 10% больше количества пассажиров, обслуженных инспекторами за аналогичный период прошлого года — тогда в Центр обратились 32 тыс. человек», — сказал М. Ликсутов.

По его словам, популярность сервиса сопровождения маломобильных граждан в метро постоянно растет. За три неполных месяца 2018 г. уже поступило порядка 8,5 тыс. заявок на сопровождение по телефону, через официальный сайт и через новое мобильное приложение «Метро Москвы», которое можно скачать в App Store и Google Play.

«Специалистами Центра в 2017 г. было обслужено более 150 тыс. пассажиров, что на 18% больше, чем в 2016 г. В 2017 г. инспекторы ЦОМП помогли почти 1,5 тыс. пассажиров на инвалидных креслах, что в семь раз превышает показатель 2016 г.», — добавил заммэра.

Он отметил, что в рамках повышения доступности Московского метрополитена для всех категорий населения уже закуплены 10 гусеничных подъемников для передвижения маломобильных пассажиров по лестницам на станциях метро. Планируется, что благодаря подъемникам инспекторы в этом году смогут обслужить на 50% инвалидов-колясочников больше, чем в 2017 г.