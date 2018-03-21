На пригородных направлениях запустят 20 поездов

На пригородных направлениях запустят 20 дополнительных поездов с 25 марта

Пригородные электрички переходят на летний график работы в связи с грядущим началом дачного сезона, сообщает портал мэра и правительства Москвы

С 25 марта у 15 поездов поменяется периодичность курсирования, а маршруты изменятся у 16 поездов. Помимо этого из-за роста пассажиропотока на пригородных направлениях введут 20 дополнительных электричек.

На Павелецком направлении продлят маршрут следования четырех электричек. Поезда № 6351 Москва Михнево (отправление в 07:10) и № 6352 Михнево — Москва (в 10:31) будут следовать до станции Яганово и от нее в обратном направлении. Электрички № 6207 Москва — Ступино (в 14:50) и № 6210 Ступино — Москва (в 17:50) также будут ходить дальше — до станции Ожерелье

Электрички № 6923 Столбовая — Яганово (отправление в 07:55) и № 6904 Яганово — Михнево (в 09:57) теперь будут ходить только по будням, а № 6925 Столбовая — Михнево (в 07:55), наоборот, только в выходные. Также на направлении назначат два поезда: № 6993 Москва — Яганово в 16:04 и № 6994 Яганово — Москва в 18:57.

На Савеловском направлении дополнительно введут пять поездов выходного дня: № 6104 Москва — Большая Волга в 08:23, № 6109 Большая Волга — Москва в 11:57, № 6314 Москва — Савелово в 15:39, № 6321 Савелово — Москва в 18:10 и № 6634 Москва — Лобня в 13:20. На маршрутах всех экспрессов, кроме следующих по направлению Москва — Большая Волга — Дубна, появится дополнительная остановка — Окружная.

На Рижском направлении маршрут электрички № 6117 Москва — Румянцево (отправление в 18:00) по пятницам продлят до Волоколамска , а поезд № 6217 Румянцево — Москва в 20:12 будет отправляться по пятницам от станции Нахабино

Экспресс № 6517 Москва — Нахабино (в 14:04) будет ходить до станции Новоиерусалимская, а электричка № 6617 Москва — Нахабино отправлением в 17:40 начнет ходить ежедневно. Также на этом направлении назначают электричку № 6508 Новоиерусалимская — Москва (отправление в 15:59).

На Белорусском направлении дополнительно введут два поезда: № 6691 Можайск Одинцово в 19:54 и № 6345 Москва — Одинцово в 13:11. Первый будет следовать ежедневно, второй — в рабочие дни. Маршруты двух электричек продлят до Кубинки. Речь идет о поездах № 6509 Москва — Голицыно (отправление в 11:19) и № 6261 Икша — Одинцово (в 17:18). А маршрут поезда № 6223 Икша — Кубинка-1 (в 13:13), наоборот, сократят до станции Голицыно.

Также изменится график движения двух поездов. Электричка № 6607 Москва — Одинцово (в 13:47) будет перевозить пассажиров в выходные дни, № 6236 Голицыно — Лобня (в 11:25) — в рабочие. А еще в выходные в 11:59 начнет следовать поезд № 6278 Голицыно — Бескудниково.

На Киевском направлении электрички № 6532 Апрелевка — Москва (отправление в 16:13) и № 6111/6112 Калуга-1 — Москва (в 14:11) будут ходить только в рабочие дни. При этом на направлении назначат четыре поезда: № 6491 Москва — Кресты (в 11:19), № 6492 Кресты — Москва (в 15:17), № 6384 Малоярославец — Москва (в 15:21), № 6113/6114 Калуга-1 — Москва (в 17:37). А вот маршрут поезда № 6583 Москва — Апрелевка (в 12:05) продлят до станции Малоярославец.

На Казанском направлении введут целых шесть дополнительных поездов: № 7393 Куровская — Москва в 07:15 (по субботам), № 7396 Москва — Шатура в 09:00 (по субботам), № 6365 Егорьевск Воскресенск в 17:26, № 6366 Воскресенск — Егорьевск в 16:44, № 6752 Москва — Шиферная в 07:11, № 6759 Шиферная — Москва в 10:15.

Три электрички изменят маршруты и график движения: № 6827 Куровская — Москва в 13:09 теперь будет ежедневно отправляться от станции Черусти. Вместо поезда № 6018 Рыбное — Рязань-1 (отправление в 13:49) в выходные дни начнет курсировать поезд с удлиненным маршрутом № 6016 Голутвин — Рязань-1 (в 12:39), вместо электрички № 6009 Рязань-1 — Рыбное (в 09:07) по выходным будет ходить поезд № 6007 Рязань-1 — Голутвин (в 10:19).

Свой маршрут изменит электричка № 6806 Москва — Куровская (отправление в 07:05). Ее продлят до станции Черусти. Поезда № 6509 Платформа 47-й километр — Москва (в 05:46) и № 6554 Москва — Платформа 47-й километр (в 12:45) теперь будут ходить ежедневно.

Подробнее об изменениях в расписании пригородных поездов можно узнать с помощью мобильного приложения ЦППК. Также там можно найти стоимость билета на определенную электричку и узнать, оборудована ли она кондиционерами или специальными местами для провоза велосипедов. Эта информация выводится в виде иконок около строчки поезда в расписании.