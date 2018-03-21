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Почти 15 столичных парков примут участие в акции «Час Земли»
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Почти 15 столичных парков примут участие в акции «Час Земли» 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: Москва24
Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
«В экологической акции «Час Земли», которая пройдет 24 марта, примут участие 14 московских парков. Основной площадкой проведения акции станет «Зарядье», мероприятия на его территории спланированы департаментом культуры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на один час Парк Горького выключит подсветку главного входа. В «Сокольниках» перестанет работать освещение входной группы, аллеи арок, Фонтанной и Фестивальной площадей, а также Собачьего (Майского), Золотого и Оленьего прудов. Измайловский парк отключит подсветку большого и малого колес обозрения, входных групп и других световых элементов.
«Парк Победы на Поклонной горе перестанет освещать памятные стелы фронтам и флотам Великой Отечественной войны на главной аллее. Бабушкинский парк и Московский зоопарк выключат подсветку входных групп. Усадьба Воронцово, Лианозовский парк, «Фили» и другие парки отключат декоративное освещение. В кафе усадьбы Воронцово во время «Часа Земли» будет выступать гитарист при свечах», — отмечается в материале.
Рядом с павильоном «Купол» парка «Зарядье» расположится основная площадка акции. С 19:00 здесь начнут выступать диджеи и аниматоры. Гостям подарят флажки и светонакопительные браслеты. В 20:30 выключат подсветку парка.
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