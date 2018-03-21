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Один из эскалаторов на станции метро «Аннино» закроют на профилактику вечером 23 марта и утром 24 марта
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Один из эскалаторов на станции метро «Аннино» закроют на профилактику вечером 23 марта и утром 24 марта 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: Южные горизонты
Эскалатор на станции «Аннино» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена будет закрыт на профилактику, сообщается на Едином транспортном портале столицы.
«На станции метро «Аннино» эскалатор будет временно закрыт для передвижения пассажиров. Смежные эскалаторы будут работать в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Уточняется, что один из трех эскалаторов станции будет выведен из эксплуатации на 14 часов для замены поручня. Техническое обслуживание будет проводиться с 22:00 23 марта до 12:00 24 марта.
Техническое обслуживание эскалаторных машин проводится для улучшения качества обслуживания пассажиров. Эти меры являются необходимыми для обеспечения безопасного передвижения жителей и гостей столицы по эскалаторному наклону.
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