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Эскалатор на станции метро «Чертановская» закрылся на ремонт
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Эскалатор на станции метро «Чертановская» закрылся на ремонт 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Эскалатор в южном вестибюле станции «Чертановская» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена закрыли на ремонт. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«Один из трех эскалаторов, расположенных в южном вестибюле станции метро «Чертановская» выведен из эксплуатации для проведения ремонтных работ. Во время ремонта пассажиры могут воспользоваться смежными эскалаторами», — пояснили в пресс-службе.
В метрополитене отметили, что ремонт эскалатора является обязательным требованием безопасности работы подземки. Ремонт планируется завершить в конце марта 2018 г.
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