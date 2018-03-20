Эскалатор на станции метро «Чертановская» закрылся на ремонт

Эскалатор в южном вестибюле станции «Чертановская» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена закрыли на ремонт. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«Один из трех эскалаторов, расположенных в южном вестибюле станции метро «Чертановская» выведен из эксплуатации для проведения ремонтных работ. Во время ремонта пассажиры могут воспользоваться смежными эскалаторами», — пояснили в пресс-службе.

В метрополитене отметили, что ремонт эскалатора является обязательным требованием безопасности работы подземки. Ремонт планируется завершить в конце марта 2018 г.