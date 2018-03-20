Набережную Тараса Шевченко продлят

М. Хуснуллин: Набережную Тараса Шевченко планируется продлить до Центра Хруничева

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С.Собянин: За семь лет в Москве отреставрировано более 1 тыс. памятников истории

Новый автобусный рейс из Москвы в Астрахань запустят 22 марта с автостанции «Орехово»

Ликвидировать временное хранилище снега в районе ул. Архитектора Власова планируют в течение двух недель