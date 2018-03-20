Набережную Тараса Шевченко продлят

Набережную Тараса Шевченко планируется продлить до территории Государственного космического научно-производственного центра им. М. Хруничева. Об этом на презентации проекта разработки территории Бадаевского пивоваренного завода сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«У нас большие планы по развитию набережных. Кроме набережной на этом участке (набережная Тараса Шевченко — прим. Агентства «Москва») город сейчас проектирует продление набережной фактически до завода им. М. Хруничева, до района Фили. То есть как с одной стороны Москвы-реки, так и с другой, будем проектировать и строить продление набережной Тараса Шевченко дальше уже на развитие вдоль Москвы-реки», — пояснил М. Хуснуллин.
Ранее главный архитектор столицы Сергей Кузнецов сообщал, что более 26 км из 212 км столичных набережных уже обновлено. Он отметил, что планируется благоустроить еще 66 км набережных.