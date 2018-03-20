В Астрахань запустят новый авторейс

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Новый автобусный рейс из Москвы в Астрахань запустят 22 марта с автостанции «Орехово» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новый автобусный рейс по маршруту Москва-Астрахань будет отправляться с 22 марта 2018 г. с автостанции «Орехово». Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Перевозчик ИП Лаптев А. В. сообщает об открытии с 22 марта 2018 г. рейса по маршруту Москва-Астрахань. Рейс отправляется из Москвы с автостанции «Орехово» по средам, четвергам, пятницам, воскресеньям в 20:15», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что стоимость проезда для взрослых составит 2,2 тыс. руб. ; для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 1,1 тыс. руб. Стоимость провоза единицы багажа — 200 руб.
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