В Астрахань запустят новый авторейс

Новый автобусный рейс из Москвы в Астрахань запустят 22 марта с автостанции «Орехово»

Новый автобусный рейс по маршруту Москва-Астрахань будет отправляться с 22 марта 2018 г. с автостанции «Орехово». Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Перевозчик ИП Лаптев А. В. сообщает об открытии с 22 марта 2018 г. рейса по маршруту Москва-Астрахань. Рейс отправляется из Москвы с автостанции «Орехово» по средам, четвергам, пятницам, воскресеньям в 20:15», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что стоимость проезда для взрослых составит 2,2 тыс. руб. ; для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 1,1 тыс. руб. Стоимость провоза единицы багажа — 200 руб.