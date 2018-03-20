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Загруженность дорог в российской столице оценивается в 5 баллов
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Загруженность дорог в российской столице оценивается в 5 баллов 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Загруженность московских дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Московская кольцевая автомобильная дорога загружена на северо-западе, западе, юго-западе и юго-востоке. Заторы зафиксированы на Новорязанском шоссе и Ленинградском шоссе, на Ленинградском проспекте, проспекте Мира, ул. Нижегородская.
Достаточно свободно на Третьем транспортном и Садовом кольцах.
В центре столицы основные затруднения отмечены в районе ул. Большая Лубянка, Кремлевской набережной, Большого Каменного моста.
В 21 часу загруженность дорог снизится до двух баллов, передает Агентство «Москва».
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