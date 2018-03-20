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Прокуратура Москвы отметила 85-летие
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Прокуратура Москвы отметила 85-летие 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Столичная прокуратура отметила 85-летие со дня своего образования. Как сообщает прокуратура Москвы, во вторник прошло торжественное мероприятие по случаю юбилея.
"Прокурор Москвы Владимир Чуриков поблагодарил всех работников органов прокуратуры, гражданских служащих, технический персонал за хорошую, результативную работу, за личный вклад в решение поставленных задач", — сообщили в столичной прокуратуре.
С поздравительной речью на торжестве также выступил заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновский. Приказом генпрокурора РФ за продолжительную, безупречную службу и в связи с празднованием 85-летия образования прокуратуры Москвы награждены 13 сотрудников столичной прокуратуры. Еще 12 сотрудников получили награды мэра Москвы, 36 работников были поощрены прокурором столицы. «Помимо этого, девять ветеранов столичной прокуратуры получили ведомственные награды из рук председателя совета региональной общественной организации ветеранов Московской городской прокуратуры Юрия Синельщикова», — добавили в прокуратуре.
Гостям был продемонстрирован фильм об истории и современных буднях столичной прокуратуры.
Днем образования столичного надзорного ведомства считается 20 марта 1933 года.
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