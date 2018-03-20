Около 400 тыс. куб м снега планируют вывезти с места хранения на юго‑западе Москвы

За две недели с места временного хранения на улице Архитектора Власова в Москве могут вывезти почти 400 тысяч кубометров снега, сообщил РИАМО во вторник первый заместитель префекта Юго-Западного административного округа столицы Елена Ломова.

По ее словам, работы по вывозу снега с места временного хранения на пустыре в районе улица Архитектора Власова планируется завершить в течение двух недель.

«Здесь порядка 400 тысяч кубометров снега. Работаем в круглосуточном режиме, задействованы все КамАЗы округа, а также привлеченная техника. Вывоз снега ведется на четыре стационарных снегосплавных пункта «Мосводоканала» и «Мосводостока», — сказал Ломова.

Она добавила, что в этом году выпало аномальное количество снега — больше 2,5 метров. Так как он выпал одновременно, вывезти такое количество на снегосплавные пункты было невозможно.

Для хранения снега в Москве были открыты площадки для складирования, в том числе и на пустыре на улице Архитектора Власова.