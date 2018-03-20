На двух трамвайных маршрутах в Соколиной горе убрали турникеты

Программа по отмене турникетов в городском общественном транспорте столицы продолжает свое развитие.

В минувшую субботу под нее подпали трамвайные маршруты № 12 «Проезд Энтузиастов» — «2-я улица Машиностроения» и № 50 «Проезд Энтузиастов» — «Каланчёвская улица». Как сообщил Леонид Антонов, генеральный директор Мосгортранса, благодаря таким мерам появляется возможность сделать более комфортным передвижение по городу в трамваях для сотен тысяч москвичей. Психологическая атмосфера на дорогах становится комфортнее, причем как для пассажиров, так и для водителей общественного транспорта, и для автомобилистов.

Оборудование, замедляющее вход пассажиров в общественный транспорт, ликвидировано в рамках перехода к бестурникетной системе на семи маршрутах в ВАО.