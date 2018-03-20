Ещё
На двух трамвайных маршрутах в Соколиной горе убрали турникеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На двух трамвайных маршрутах в Соколиной горе убрали турникеты 

Управа района Соколиная гора 4 часа назад
Программа по отмене турникетов в городском общественном транспорте столицы продолжает свое развитие.
В минувшую субботу под нее подпали трамвайные маршруты № 12 «Проезд Энтузиастов» — «2-я улица Машиностроения» и № 50 «Проезд Энтузиастов» — «Каланчёвская улица». Как сообщил Леонид Антонов, генеральный директор Мосгортранса, благодаря таким мерам появляется возможность сделать более комфортным передвижение по городу в трамваях для сотен тысяч москвичей. Психологическая атмосфера на дорогах становится комфортнее, причем как для пассажиров, так и для водителей общественного транспорта, и для автомобилистов.
Оборудование, замедляющее вход пассажиров в общественный транспорт, ликвидировано в рамках перехода к бестурникетной системе на семи маршрутах в ВАО.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.
Управа района Соколиная гора: последние новости
На станции МЦК в Соколиной горе появятся мобильные аппараты по продаже продуктов питания В Ресурсном центре обсудят деятельность НКО в сфере ЗОЖ В Соколиной горе провели текущий ремонт 26 кровель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России74
Отец Литвиненко назвал убийцу сына135
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля22
Россияне приготовились затянуть пояса384
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение