В Москве открыли южный вестибюль станции метро «Спортивная»

Южный вестибюль станции «Спортивная» Московского метрополитена открыт после реконструкции, сообщает НСН. «Мощность есть, пропускная способность увеличится на треть, улучшится комфорт, надёжность и энергоэффективность», — заявил мэр Сергей Собянин

Столичное метро в преддверии чемпионата мира по футболу реализует крупную программу по реконструкции вестибюлей действующих станций. Как напомнил мэр, уже приведено в порядок 14, ещё 10 стоят в графике на ближайшие месяцы.

Ранее Inforeactor сообщало, что в московском метро появятся плакаты с призывом уступать места беременным.