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На Орловщину вновь надвигается снегопад
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На Орловщину вновь надвигается снегопад 

РИА 57 5 часов назад
Фото: РИА 57
МЧС по Орловской области сообщает об ухудшении погодных условий в регионе. В ближайшие сутки прогнозируются осадки в виде снега.
По информации Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 20 марта по 21 час 21 марта будет облачно. Ожидается снег, местами сильный. В северных районах области небольшой снег. На дорогах снежные заносы.
Ветер восточного направления с переходом на северо-западный ночью 3-8 м/с, днем усилится 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -9°С…-14°С,. Днем потеплеет до -0°С…-5°С.
Сообщение На Орловщину вновь надвигается снегопад появились сначала на РИА 57.
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