На Орловщину вновь надвигается снегопад

МЧС по Орловской области сообщает об ухудшении погодных условий в регионе. В ближайшие сутки прогнозируются осадки в виде снега.

По информации Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 20 марта по 21 час 21 марта будет облачно. Ожидается снег, местами сильный. В северных районах области небольшой снег. На дорогах снежные заносы.

Ветер восточного направления с переходом на северо-западный ночью 3-8 м/с, днем усилится 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -9°С…-14°С,. Днем потеплеет до -0°С…-5°С.