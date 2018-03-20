Почти до 6 градусов тепла прогрелся воздух в Московском регионе в день весеннего равноденствия

В день весеннего равноденствия 20 марта 2018 г. температура воздуха в Московском регионе поднялась почти до плюс 6 градусов. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». «Так уж символически совпало, но именно сегодня, с наступлением астрономической весны, в условиях антициклональной и малооблачной погоды воздух в Москве прогрелся до самых высоких в этом холодном весеннем сезоне отметок (плюс 4,7 градуса), что уже на три градуса теплее, чем положено по климатической норме. В Подмосковье самыми теплыми оказались Подмосковная (плюс 5,5 градуса), Можайск (плюс 5,2 градуса), Волоколамск Наро-Фоминск (плюс 4,5 градуса), Ново-Иерусалим (плюс 4,4 градуса)», — говорится в сообщении. В «Фобосе» подчеркнули, что потепление будет недолгим. «Уже в среду Центральная Россия окажется на орбите влияния черноморского циклона, забрасывающего в регион отдельные массивы снеговых туч, что наряду с северной тягой ветров ограничит приток солнечного тепла и ощутимо понизит температурный фон в дневные часы до околонулевых отметок», — отметили синоптики.