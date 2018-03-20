График движения поездов «Ласточка» между Москвой и Иваново изменится в апреле‑июле

Расписание поездов «Ласточка» между Москвой городом Иваново изменится с апреля по июль, дни отмен приходятся на вторники и среды, когда пассажиропоток минимален, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«График движения поездов «Ласточка» сообщением Москва — Иваново изменится в некоторые дни апреля, мая, июня и июля. Движение поездов не будет осуществляться 3, 4, 24 и 25 апреля, 15 и 16 мая, 5, 6, 22, 27 и 28 июня, 2 и 7 июля 2018 года», — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, в настоящее время «Ласточки» курсируют ежедневно.

Корректировка расписания выполнена для проведения технических мероприятий по обслуживанию электропоездов — для обеспечения безопасности пассажирских перевозок все поезда регулярно проходят техническое обслуживание. В материале отмечается, что дни отмен приходятся на вторники и среды, когда пассажиропоток минимален.

ОАО «РЖД» просит с пониманием отнестись к ситуации: безопасность пассажиров является безусловным приоритетом компании. Приносим извинения за доставленные неудобства», — добавляется в сообщении.

Между Москвой и Иваново с 13 марта было организовано движение поездов «Ласточка» в исполнении «Премиум». В настоящее время они курсируют ежедневно 5-вагонными составами, делая по два рейса во встречном направлении, отправляясь в утренние и вечерние часы из Москвы и Иваново.