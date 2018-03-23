Четыре автобусных маршрута в СВАО изменили работу

Короткие рейсы №154к «Метро „Ботанический сад“ — ВДНХ (южн.)» организовали в СВАО по инициативе префекта округа Валерия Виноградова . Изменения вступили в силу 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Трасса следования и остановки на коротких рейсах будут совпадать с основным маршрутом №154. Режим работы коротких рейсов № 154к — с 7.00 до 9.00 и с 17.00 до 20.00», — уточняется в сообщении.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе префектуры СВАО, на территории округа изменилась работа четырех автобусных маршрутов:

На маршруте №24к «Гостиницы „ВДНХ“ — Метро „Марьина Роща“ — Театр „Сатирикон“ организовали одностороннее движение от конечной станции „Гостиницы „ВДНХ“ по Гостиничному проезду и Гостиничной улице, с одновременной отменой движения автобусов по части Проектируемого проезда №1564А. Также организованы дополнительные остановки: „Метро „Окружная“ на нечетной стороне Гостиничного пр. напротив дома 6, корп.2 и „Гостиница „Алтай“ на четной стороне Гостиничной ул. у дома 10, корп.5;

На трассе следования маршрута №667к „Платформа Лианозово“ — Метро „Владыкино“ организовано одностороннее движение автобусов от Станционной улицы по Гостиничному проезду и Гостиничной улице и Проектируемому проезду №1564А с отменой движения по Станционной и на участке от Гостиничного проезда до станции метро „Владыкино“. Дополнительные остановки — „Метро „Окружная“ на нечетной стороне Гостиничного пр. напротив дома 6, корп.2 и „Гостиница „Алтай“ на четной стороне Гостиничной ул. у дома 10, корп.5. Конечный пункт маршрута „Метро „Владыкино“ переименован в „Метро „Окружная“.

Автобусы маршрута №763 от метро „Петровско-Разумовская“ теперь следуют не до поселка Северного, а до метро „Верхние Лихоборы“. Одностороннее движение организовали по Верхнелихоборской улице и Проектируемому проезду №2236. Дополнительная остановка „Верхние Лихоборы“ появилась для высадки на нечетной стороне Дмитровского шоссе у дома 71, а для посадки — на четной стороне Проектируемого проезда №2236. Конечный пункт „Метро „Петровско-Разумовская“ переименовали в „Метро „Верхние Лихоборы“.

Также укоротилась трасса следования маршрута №763к. Теперь автобусы следуют от метро „Петровско-Разумовская“ до метро „Верхние Лихоборы“, а не до ТРЦ „РИО-1“. Одностороннее движение организовано по Верхнелихоборской улице и Проектируемому проезду №2236. Конечной остановкой также стала „Метро „Верхние Лихоборы“. (то)