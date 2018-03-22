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Снежно, безветренно и тепло: какой погодой порадуют тюменцев эти выходные
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Снежно, безветренно и тепло: какой погодой порадуют тюменцев эти выходные 

72.ru 53 минуты назад
Фото: 72.ru
Если верить синоптикам, тюменцев ждут тёплые и снежные суббота с воскресеньем. Пятница, впрочем, тоже не подведёт: облачные четыре градуса мороза и небольшой снег. — В субботу, 24 марта, максимальная дневная температура составит три градуса мороза с порывами юго-западного ветра до трёх метров в секунду. В ночные часы воздух охладится до минус десяти градусов. На следующий день, 25 марта, днём столбики термометров остановятся на нулевой отметке. Западный ветер будет дуть со скоростью три метра в секунду, возможен небольшой снег. Ночью похолодает до 10 градусов мороза, — сообщили в гидрометцентре России. Самым холодным за последние пять лет март выдался в Тюмени в этом году: среднесуточная температура воздуха составила -10С. В прошлом году всё было с точностью до наоборот: средняя температурная отметка первого месяца весны в нашем городе составила два градуса со знаком минус. Самым холодным мартовским днем стало 12-е число в этом году, когда столбики термометра зафиксировали морозные -25С. Самым «жарким» днём, когда на улице было восемь градусов тепла, можно считать 31 марта 2016 года.
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