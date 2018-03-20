Дорогу от поселения Воскресенское до Щербинки начнут строить во II полугодии этого года

Длина трассы составит 11,1 км — об этом сообщили в столичном комплексе градостроительной политики и строительства. «Уверен, новая магистраль будет пользоваться у жителей большой популярностью. Во-первых, она станет еще одной важной поперечной связью между крупными населенными пунктами, а, во-вторых, ее конечный пункт находится неподалеку от будущего транспортно-пересадочного узла возле железнодорожной станции «Остафьево». Так что люди смогут там оставлять свои машины и спокойно на электричке ехать в центр Москвы », — отметил заместитель мэра столицы по вопросам строительства Марат Хуснуллин . Уточняется, что строительство дороги будет вестись в три этапа.