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Дорогу от поселения Воскресенское до Щербинки начнут строить во II полугодии этого года
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Дорогу от поселения Воскресенское до Щербинки начнут строить во II полугодии этого года 

Управа района Черемушки 2 часа назад
Фото: Управа района Черемушки
Длина трассы составит 11,1 км — об этом сообщили в столичном комплексе градостроительной политики и строительства.
«Уверен, новая магистраль будет пользоваться у жителей большой популярностью. Во-первых, она станет еще одной важной поперечной связью между крупными населенными пунктами, а, во-вторых, ее конечный пункт находится неподалеку от будущего транспортно-пересадочного узла возле железнодорожной станции «Остафьево». Так что люди смогут там оставлять свои машины и спокойно на электричке ехать в центр Москвы», — отметил заместитель мэра столицы по вопросам строительства Марат Хуснуллин. Уточняется, что строительство дороги будет вестись в три этапа.
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