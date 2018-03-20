Ещё
Выпускники «Каховских ромашек» стали победителями конкурса «Моя Москва — мои возможности»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выпускники «Каховских ромашек» стали победителями конкурса «Моя Москва — мои возможности» 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
14 марта прошел финал городского конкурса среди выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Моя Москва — мои возможности!».
14 марта в Центре занятости населения Москвы провели финал городского конкурса «Моя Москва — мои возможности!». На мероприятии присутствовал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян. Он поблагодарил ребят за участие в конкурсе, а воспитателей и руководителей учреждений за внимание, которое они уделяют своим выпускникам.
Только 8 человек из 41 участника конкурса прошли в финал в двух возрастных группах: от 18 до 22 лет и от 23 до 30 лет.
Двое выпускников «Каховских ромашек» вошли в тройку победителей, они заняли 3 место в двух возрастных категориях.
Фото с сайта Центра занятости молодежи города Москвы.
Каховка: последние новости
Москомархитектура одобрила концепцию нового входа в Парк Горького Жители столицы выберут программу празднования Дня Победы в парках Собянин открыл эстакаду в Новой Москве
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии93
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора198
Порошенко нашел замену российскому газу302
В Киеве дали ответ по выборам в РФ23
Крымский мост готовят к открытию80
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение