Выпускники «Каховских ромашек» стали победителями конкурса «Моя Москва — мои возможности»

14 марта прошел финал городского конкурса среди выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Моя Москва — мои возможности!».

14 марта в Центре занятости населения Москвы провели финал городского конкурса «Моя Москва — мои возможности!». На мероприятии присутствовал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян . Он поблагодарил ребят за участие в конкурсе, а воспитателей и руководителей учреждений за внимание, которое они уделяют своим выпускникам.

Только 8 человек из 41 участника конкурса прошли в финал в двух возрастных группах: от 18 до 22 лет и от 23 до 30 лет.

Двое выпускников «Каховских ромашек» вошли в тройку победителей, они заняли 3 место в двух возрастных категориях.

Фото с сайта Центра занятости молодежи города Москвы.