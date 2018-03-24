Уборка снега из временных хранилищ завершается на юге Москвы

На юге столицы практически закончили уборку снега из временных хранилищ, сообщается в Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства Москвы.

«Уборка временных хранилищ снега в ЮАО завершается. Сугробы, напоминающие о рекордных снегопадах, исчезнут на снегосплавильных пунктах», — говорится в сообщении.