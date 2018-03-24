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Уборка снега из временных хранилищ завершается на юге Москвы
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Уборка снега из временных хранилищ завершается на юге Москвы 

РИАМО 24 марта 2018
Фото: РИАМО
На юге столицы практически закончили уборку снега из временных хранилищ, сообщается в Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства Москвы.
«Уборка временных хранилищ снега в ЮАО завершается. Сугробы, напоминающие о рекордных снегопадах, исчезнут на снегосплавильных пунктах», — говорится в сообщении.
Ранее директор ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин сообщал, что около 2,5 тысяч единиц техники наводят порядок на столичных улицах и дворах после зимы. После того, как станет совсем тепло, службы приступят к покраске и промывке фасадов.
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