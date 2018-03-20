Центр социокультурной реабилитации под руководством Д. Гурцкая могут открыть в Москве до конца года 

Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая в Москве планируется открыть в 2018 г. Об этом журналистам сообщила заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Татьяна Полякова.
«Департамент планирует создать, уже наверное в этом году, Центр социокультурной реабилитации под руководством Дианы Гурцкая. И конечно же, там обязательно будут программы для детей с синдромом Дауна», — пояснила Т. Полякова.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о создании государственного бюджетного учреждения города «Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая». Основной целью деятельности центра является предоставление инвалидам, в том числе детям-инвалидам, услуг по социокультурной реабилитации.
21 марта отмечается международный день человека с синдромом Дауна.