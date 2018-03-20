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Столичные музеи станут доступнее
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Столичные музеи станут доступнее 

Мои Черемушки 3 часа назад
Фото: Мои Черемушки
Московский метрополитен и музей «Интеграция» им. Н. Островского подписали соглашение, по которому работники подземки будут сопровождать людей с ограничениями здоровья до музеев, находящихся рядом со станциями.
По словам заместителя руководителя столичного Департамента культуры Владимира Филиппова, проект пока тестируется. Согласно договоренностям сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров по предварительной заявке бесплатно проведут инвалидов до учреждения культуры, а после завершения экскурсии встретят их.
Фото: mos.ru
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