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В метрополитене прокомментировали нападение на станции метро «Пролетарская»
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В метрополитене прокомментировали нападение на станции метро «Пролетарская» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудника службы безопасности станции метро «Пролетарская», после того, как его попросили остановиться для проверки багажа, передает корреспондент "Газеты.Ru"
"В соответствии с федеральным законодательством досмотр пассажиров Московского метрополитена проводится на постоянной основе. Пострадавший инспектор действовал согласно должностной инструкции: при виде пассажира с рюкзаком он попросил пассажира остановиться для проверки багажа. Агрессивно настроенный пассажир напал на сотрудника, ударив его ножом в шею", — сообщили в Московском метрополитене.
Отмечается, что пострадавшему сотруднику оказывается необходимая помощь.
Ранее сообщалось о нападении мужчины с ножом на станции метро «Пролетарская».
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