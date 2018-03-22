Станция «Спортивная» и остановка МЦК «Лужники» в Москве изменят режим работы 23 марта

МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. Режим работы станции московского метро «Спортивная» и остановки Московского центрального кольца «Лужники» изменится 23 марта, в день проведения товарищеского футбольного матча между сборными России и Бразилии , сообщила в четверг журналистам заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова

"Московский метрополитен полностью готов встретить болельщиков матча. Изменятся часы работы некоторых станций. Станция Московского центрального кольца (МЦК) «Лужники», а также южный вестибюль (выход к стадиону — прим. ТАСС) станции «Спортивная» с 17:00 до 19:00 23 марта будут работать исключительно на выход пассажиров. После проведения матча, с 21:00 до 23:00, эти же станции будут работать только на вход", — сказала она.

На станциях «Спортивная», «Фрунзенская» и остановке МЦК «Лужники» будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров метрополитена, которые расскажут, как удобнее всего добраться до стадиона.