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Наземный общественный транспорт перевез болельщиков до «Лужников» без сбоев
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Наземный общественный транспорт перевез болельщиков до «Лужников» без сбоев 

Москва24 45 минут назад
Фото: Москва24
Наземный общественный транспорт перевез болельщиков до стадиона «Лужники» на матч между сборными России и Бразилии без сбоев. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса.
Там также напомнили, что перевозку зрителей осуществляют 28 автобусов-шаттлов S1, которые после матча будут отвозить болельщиков до станции метро «Парк культуры». Маршрут будет работать до 23:00. Интервал движения составит одну минуту.
Кроме того, маршрут «А» продлили до Ленинского проспекта. Автобусы «т79» после станции метро «Парк культуры» едут через станцию метро «Октябрьская» до станции метро «Нагатинская». Автобусы №806 курсируют на участке от станции метро «Раменки» до Воробьевского шоссе.
Товарищеский матч Россия — Бразилия проходит 23 марта на стадионе «Лужники». На игру продано около 65 тысяч билетов.
После матча болельщики смогут воспользоваться метро, Московским центральным кольцом, наземным транспортом, бесплатными автобусами и автомобилями такси. Обеспечивать безопасность горожан и общественный порядок во время матча будут около двух тысяч сотрудников полиции, а также представители Росгвардии.
После проведения матча с 21:00 до 23:00 все станции будут работать только на вход.
Бесплатный проезд для зрителей матча будет обеспечен со станций метро «Фрунзенская», «Спортивная» и станции МЦК Лужники по паспорту болельщика.
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