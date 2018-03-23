Наземный общественный транспорт перевез болельщиков до «Лужников» без сбоев

Наземный общественный транспорт перевез болельщиков до стадиона «Лужники» на матч между сборными России и Бразилии без сбоев. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

Там также напомнили, что перевозку зрителей осуществляют 28 автобусов-шаттлов S1, которые после матча будут отвозить болельщиков до станции метро «Парк культуры». Маршрут будет работать до 23:00. Интервал движения составит одну минуту.

Кроме того, маршрут «А» продлили до Ленинского проспекта. Автобусы «т79» после станции метро «Парк культуры» едут через станцию метро «Октябрьская» до станции метро «Нагатинская». Автобусы №806 курсируют на участке от станции метро «Раменки» до Воробьевского шоссе.

Товарищеский матч Россия — Бразилия проходит 23 марта на стадионе «Лужники». На игру продано около 65 тысяч билетов.

После матча болельщики смогут воспользоваться метро, Московским центральным кольцом, наземным транспортом, бесплатными автобусами и автомобилями такси. Обеспечивать безопасность горожан и общественный порядок во время матча будут около двух тысяч сотрудников полиции, а также представители Росгвардии.

После проведения матча с 21:00 до 23:00 все станции будут работать только на вход.

Бесплатный проезд для зрителей матча будет обеспечен со станций метро «Фрунзенская», «Спортивная» и станции МЦК Лужники по паспорту болельщика.