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Синоптики предупредили о гололеде и налипании снега в Московском регионе предстоящей ночью
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Синоптики предупредили о гололеде и налипании снега в Московском регионе предстоящей ночью 

РИАМО 33 минуты назад
Фото: РИАМО
Предстоящей ночью в Москве и Подмосковье пройдут умеренные осадки в виде дождя и снега, ожидается налипание мокрого снега и гололед, говорится в сообщении пресс-службы Гидрометцентра России.
«В ночь на 27 марта под влиянием холодного атмосферного фронта с волнами пройдут небольшие, местами умеренные, осадки в виде дождя, переходящего в снег. Ожидается налипание мокрого снега, местами гололед. Ночью минус 2 — 0 градусов в Москве и минус 3 — плюс 2 градуса по области, на севере уже до минус 8 градусов», — отмечается в материале.
Юго-западный ветер развернется на северный, местами порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Днем 27 марта прогнозируются небольшие осадки, будет не выше 0 — плюс 2 градусов в Москве и минус 3 — плюс 2 градусов в Подмосковье. Местами сохранятся порывы северного ветра со скоростью до 12-17 метров в секунду.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что мощная волна потепления придет в Москву 3 апреля и тем самым даст старт метеорологической весне. Ожидается, что снег в Московском регионе полностью растает к 20-м числам апреля.
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