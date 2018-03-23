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Облачная погода, снег и до плюс 4 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
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Облачная погода, снег и до плюс 4 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: РИАМО
В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременный снег, температура воздуха может подняться до плюс 4 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».
«Днем в Москве и Подмосковье облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный снег. Максимальная температура воздуха в столице плюс 1 — плюс 3 градуса, по области — минус 1 — плюс 4 градуса. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, порывистый. Относительная влажность 47%», — говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что атмосферное давление в пятницу не будет сильно расти и достигнет 736 миллиметров ртутного столба. За прошедшие сутки осадки на базовой московской метеостанции ВДНХ не зафиксированы. Минимальная ночная температура воздуха в столице была минус 2,9 градуса, в Московской области — от минус 2 (Балчуг) до минус 9,7 градуса (Черусти).
«Сегодня синоптическая ситуация Центральной России будет представлена североатлантическим циклоном, насыщенным плотными массивами снеговой облачности и влажным морским воздухом с температурным фоном, близким к своей климатической норме», — добавляется в сообщении.
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