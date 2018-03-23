Облачная погода, снег и до плюс 4 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу

Москве и Подмосковье в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременный снег, температура воздуха может подняться до плюс 4 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Днем в Москве и Подмосковье облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный снег. Максимальная температура воздуха в столице плюс 1 — плюс 3 градуса, по области — минус 1 — плюс 4 градуса. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, порывистый. Относительная влажность 47%», — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что атмосферное давление в пятницу не будет сильно расти и достигнет 736 миллиметров ртутного столба. За прошедшие сутки осадки на базовой московской метеостанции ВДНХ не зафиксированы. Минимальная ночная температура воздуха в столице была минус 2,9 градуса, в Московской области — от минус 2 (Балчуг) до минус 9,7 градуса (Черусти).