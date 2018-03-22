Облачная погода и до 3 градуса тепла ожидается в Московском регионе в четверг

Москве и в Подмосковье в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 3 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

«Днем в Москве и Подмосковье облачно с прояснениями, преимущественно в первой половине дня местами возможен небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице 0 — плюс 2 градуса, по области минус 2 — плюс 3 градуса», — говорится в сообщении.

Также ожидается ветер западного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — около 43%. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 740 миллиметров ртутного столба.

На сайте отмечается, что за минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 0,4 миллиметра осадков. Минимальная ночная температура воздуха в столице была минус 3,4 градуса, разброс температур по всему региону составил от минус 2,3 градуса на Балчуге в Москве до минус 6,4 градуса в Домодедове.

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, куда будут поступать разрозненные массивы снеговых облаков при температурном фоне немного ниже своей климатической нормы, вечером скажется влияние промежуточного гребня антициклона и погода улучшится», — отмечается в материале.