Небольшие осадки и 14‑градусные морозы ожидаются в Московском регионе на текущей неделе

Москве и Анатолий Цыганков. Подмосковье в начале текущей недели ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки, в середине недели в регион придет похолодание, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник Гидрометцентра РФ

«Циклон с севера пытается на Московский регион влиять. Фронты, связанные с ним, частично нашу зону захватывают. Поэтому сегодня, завтра и в среду облачная погода, небольшие осадки», — сказал Цыганков.

Он уточнил, что ночью в Москве и Подмосковье пройдет небольшой снег, днем ожидается мокрый снег с дождем.

«Температура в понедельник плюс 2 — плюс 4, юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ночью от нуля до минус 5, на севере области до минус 9 градусов. Во вторник днем от нуля до плюс 2, ветер с порывами до 17 метров в секунду», — добавил Цыганков.

Он уточнил, что 28 марта в Московский регион придет похолодание. Ночью температура воздуха в Москве может опуститься до минус 10 градусов, по области до минус 13. Днем ожидается от минус 1 до плюс 2 градусов.

Переменная облачность без осадков ожидается 29 марта, ночью температура опустится до минус 9-14 градусов. Днем столбики термометров покажут от минус 3 до плюс 2 градусов. 30 марта ночью будет от минус 8 до минус 13 градусов, днем от минус 2 до плюс 3 градусов. Возможны небольшие осадки.

«В субботу и воскресенье будет переменная облачность, возможны небольшие осадки. Ночью в выходные предварительно минус 4 — минус 9, днем в субботу от нуля до плюс 5, в воскресенье — плюс 2 — плюс 7 градусов», — добавил Цыганков.

Он отметил, что в начале недели температура воздуха будет немного выше нормы. Во время похолодания в Московском регионе температура окажется ниже нормы почти на 6 градусов.