Без осадков и до плюс 4 градусов ожидается в Московском регионе в субботу

Москве и Подмосковье в субботу ожидается переменная облачность и без осадков, температура воздуха может подняться до плюс 4 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице — плюс 1 — плюс 3 градуса, по области — минус 1 — плюс 4 градуса. Ветер северо-западный, 1-6 метров в секунду. Относительная влажность — 47%. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 миллиметра ртутного столба», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 2 миллиметра осадков. Минимальная ночная температура воздуха в Москве составила минус 2,1 градуса, в Подмосковье — от минус 1,6 до минус 4,6 градуса.