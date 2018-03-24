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Без осадков и до плюс 4 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
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Без осадков и до плюс 4 градусов ожидается в Московском регионе в субботу 

РИАМО 16 минут назад
Фото: РИАМО
В Москве и Подмосковье в субботу ожидается переменная облачность и без осадков, температура воздуха может подняться до плюс 4 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».
«Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице — плюс 1 — плюс 3 градуса, по области — минус 1 — плюс 4 градуса. Ветер северо-западный, 1-6 метров в секунду. Относительная влажность — 47%. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 миллиметра ртутного столба», — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 2 миллиметра осадков. Минимальная ночная температура воздуха в Москве составила минус 2,1 градуса, в Подмосковье — от минус 1,6 до минус 4,6 градуса.
«Сегодня инициатива в атмосфере Центральной России перейдет к гребню антициклона с запада, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение, а температурный фон вернется в свое климатическое русло», — добавляется в материале.
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