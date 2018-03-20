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Новый ФОК с бассейном построят для слепых учащихся школы-интерната №1 в Алексеевском районе
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Новый ФОК с бассейном построят для слепых учащихся школы-интерната №1 в Алексеевском районе 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) построят для учащихся школы-интерната №1 на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).
«Правительство Москвы одобрило внесение изменений в правила землепользования и застройки Москвы для участка, расположенного по адресу: ул. 3-я Мытищинская, вл. 5, стр. 1. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Данный участок находится на территории ГБОУ «Школа-интернат №1 для обучения и реабилитации слепых». Здесь построят современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Общая площадь объекта составит 4,4 тыс. кв. м. О важности строительства таких объектов неоднократно упоминал мэр Москвы Сергей Собянин. Дети получают возможность сразу после занятий посвятить себя спортивно-оздоровительным секциям», — приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.
Уточняется, что с существующим зданием школы-интерната ФОК соединит надземный переход. Спортивный комплекс будет двухэтажным. На первом этаже разместится плавательный бассейн, а на втором — большой футбольный зал. Предусмотрен подземный этаж под технические помещения.
По словам Ю. Княжевской, новое школьное спортивное сооружение станет местом занятий физкультурой и площадкой для проведения спортивных соревнований. Проект реализуют за счет средств Адресно-инвестиционной программы Москвы. В 2017 г. школа отметила свое 135-летие. Среди выпускников учебного заведения — мастера спорта, чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы, Параолимпийских игр. ​
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