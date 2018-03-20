Южный вестибюль станции метро «Спортивная» открылся после реконструкции

Сергей Собянин открыл после реконструкции южный вестибюль станции «Спортивная» Сокольнической линии метро. Здесь заменили эскалаторы и турникеты, установили новые кассы и автоматы по продаже билетов.

«По сути, вестибюль станции построен заново», — отметил Мэр Москвы . По его словам, после реконструкции увеличится пассажиропоток, улучшится комфорт и безопасность пассажиров, а также повысится энергоэффективность работы станции.

Станция «Спортивная» Сокольнической линии Московского метрополитена была открыта 1 мая 1957 года. Это трехсводчатая пилонная станция глубокого заложения. Она находится на глубине 42 метров под землей. В будни пассажиропоток станции составляет более 30 тысяч человек, в дни проведения спортивных и культурных мероприятий — 50 тысяч человек. Пассажиропоток критически возрастает примерно за час до начала матчей или концертов в «Лужниках» и после окончания мероприятий.

Реконструкция вестибюля, выходящего на улицу Хамовнический Вал, заняла ровно год. Она велась с марта 2017-го по март 2018-го. В результате работ увеличили пропускную способность турникетов и эскалаторного комплекса. Благодаря современным технологиям удалось установить четыре новых эскалатора вместо трех старых. Они эксплуатировались почти 60 лет и требовали замены. В итоге провозная способность эскалаторного комплекса увеличилась на 33 процента: в среднем с 21 тысячи до 28 тысяч человек в час. При этом максимальная провозная способность может быть увеличена до 34,8 тысячи пассажиров в час.

Подобные технологии уже успешно используются на станциях метро «Бауманская», «Фрунзенская» и «Проспект Мира».

Новые эскалаторы на «Спортивной» — полностью российская разработка. Они отвечают всем современным нормам и требованиям безопасности. Эти эскалаторы прослужат не менее 50 лет. Они имеют современный дизайн и потребляют на 30 процентов меньше электроэнергии, чем устаревшие модели.

У поручней новых эскалаторов улучшенное покрытие, а все узлы и детали обладают семикратным запасом прочности. Кроме того, эскалаторы оборудованы современными механизмами, которые застрахуют пассажиров от повреждения одежды и обуви. Входные площадки сконструированы таким образом, чтобы снизить риск падения и получения травм.

Во время реконструкции для комфорта пассажиров установили 13 современных турникетов вместо 11, благодаря чему пропускная способность выросла на 18 процентов. Также на «Спортивной» появились восемь современных автоматов по продаже билетов и новая система навигации. На платформе установили лайтбоксы, а на станции — указатели. Всего — более 20 новых навигационных элементов.

На станции работают четыре кассовых окна вместо трех, что позволит увеличить пропускную способность касс на 33 процента, или почти на две тысячи пассажиров в день.

Обновление южного вестибюля

Фасад южного вестибюля покрыли плитами из ракушечника толщиной 40 миллиметров в матовой обработке. На пол уложили тактильную плитку из гранита общей площадью 104 квадратных метра. Это поможет слабовидящим пассажирам лучше ориентироваться на станции.

Также в ходе работ заменили окна, смонтировали системы отопления и водоснабжения, установили систему кондиционирования, обеспечивающую комфортный микроклимат в любое время года.

После реконструкции в вестибюле стало светлее. Для этого полностью заменили сети освещения. Взамен трансформатора мощностью 1000 киловольт-ампер установили в 1,6 раза более мощный (1600 киловольт-ампер), который способен обеспечить бесперебойную работу большего количества электрооборудования, включая установленное. Служебные помещения оборудованы современной системой пожарной охранной сигнализации.

Основные характеристики

До ремонта

После ремонта

Эскалаторы

Три эскалатора

(21 тысяча пассажиров в час)

Четыре эскалатора

(28 тысяч пассажиров в час)

Турникеты

11 турникетов

(13,2 тысячи пассажиров в час)

13 турникетов

(15,6 тысячи пассажиров в час)

Кассы

Три окна

(300 пассажиров в час)

Четыре окна

(400 пассажиров в час)

Система кондиционирования

Не было

Установлена современная система кондиционирования

Освещение

Лампы накаливания

Новые энергосберегающие источники света — светодиодные и компактные люминесцентные лампы

Мощность трансформатора

1000 киловольт-ампер

1600 киловольт-ампер

Замена эскалаторов

Замена эскалаторов на станции метро «Спортивная» является частью масштабной программы реконструкции станций и вестибюлей Московского метрополитена. «На тех станциях, которые прослужили полвека, требуется серьезная замена эскалаторов, ремонт, что мы и делаем. В настоящее время реконструировано уже 14 станций метро, и в ближайшие три года будет реконструировано еще 10 станций», — отметил Сергей Собянин.

Начиная с 2010 года устаревшие эскалаторы заменили на 14 станциях метро — «Медведкове», «Бабушкинской», «Ботаническом саду», «ВДНХ», «Ленинском проспекте», «Бауманской», «Площади Революции», «Белорусской», «Красных Воротах», «Фрунзенской», «Спортивной», «Октябрьской», «Парке культуры» и «Проспекте Мира».

Помимо установки современных эскалаторов, отвечающих всем требованиям и нормам безопасности, на станциях модернизировали пассажирскую и техническую инфраструктуру. Полностью заменили все кабельные, сантехнические и вентиляционные коммуникации, отремонтировали служебные помещения, установили устройства охранной сигнализации.

Вестибюли станций привели в полное соответствие с противопожарными нормами. В частности, смонтировали пожарную автоматику и современные системы пожаротушения и дымоудаления.

В 2018–2020 годах планируется заменить устаревшие эскалаторы еще на 10 станциях метро — «Комсомольской», «Университете», «Алексеевской», «Рижской», «Арбатской», «Смоленской», «Краснопресненской», «Новослободской», «Киевской» и «Шоссе Энтузиастов».

Метро и футбол

Сергей Собянин отметил, что станция «Спортивная» станет одной из основных во время чемпионата мира по футболу. «Впервые в России появился стадион, который может вместить 80 тысяч зрителей. И конечно, количество болельщиков, которые одномоментно приходят на стадион и выходят с него, для нашей страны и для Москвы уникально», — сказал он. Мэр Москвы подчеркнул, что транспортная инфраструктура имеет большое значение при проведении столь крупных соревнований. «Я надеюсь, эта станция сделает вход и выход из „Лужников“ более быстрым и комфортным для зрителей», — добавил он.

Ожидается, что во время чемпионата мира по футболу 2018 года 85 процентов зрителей будут пользоваться метрополитеном и Московским центральным кольцом (МЦК). Наиболее востребованными у болельщиков будут МЦК, Таганско-Краснопресненская, Сокольническая и Кольцевая линии, так как на них расположены станции рядом со стадионом «Спартак» и Большой спортивной ареной «Лужников». В связи с этим здесь планируют сокращать интервал движения поездов (за три часа до начала матча и в течение трех часов после его окончания).

Кроме того, для удобства гостей чемпионата в метро обновят более четырех тысяч элементов навигации. Первые из них — схемы «Маршрут болельщика», на которых будет показан самый короткий и удобный путь от станции местонахождения гостя до станций «Спартак» и «Спортивная».

На 23 станциях метро (с пересадками на Сокольническую, Таганско-Краснопресненскую и Калининско-Солнцевскую линии) появятся настенные и напольные указатели направлений переходов в сторону ключевых объектов ЧМ-2018. На 60 станциях этих же линий разместят напольные указатели для выбора нужной платформы, чтобы доехать до Большой спортивной арены «Лужников» и стадиона «Спартак».

По навигационным элементам, размещенным на станциях «Добрынинская» и «Серпуховская», пассажиры смогут легко найти выход к билетному центру. До автобусов-шаттлов болельщики доберутся с помощью указателей, размещенных на станциях «Парк культуры», «Спартак», «Ховрино», «Саларьево», «Домодедовская» и «Киевская».

Кроме того, полностью обновят схемы Московского метрополитена. На станциях и в вагонах появятся схемы с пиктограммами ФИФА.

В поездах на всех линиях будут звучать аудиосообщения как на русском, так и на английском языках, а на станциях будет организовано дежурство англоговорящих кассиров и 200 англоязычных волонтеров, сотрудников и руководителей метро. В отличие от Кубка конфедераций консультанты будут дежурить не только рядом со станциями, но и на платформах.

В московском метро продолжают обучать сотрудников английскому языку. В прошлом году курс прошли 460 человек, среди них кассиры, инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). До старта мундиаля обучение пройдут еще более 300 сотрудников.

Чтобы сделать метро более доступным для маломобильных пассажиров, закупили еще 10 гусеничных подъемников, благодаря которым инспекторы ЦОМП будут обслуживать больше пассажиров.

В дни проведения матчей проезд между аэропортами Москвы и городами-организаторами для болельщиков будет бесплатным. То же относится к городским маршрутам общественного транспорта и дополнительным шаттлам.

По аналогии с работой во время Кубка конфедераций будет организован бесплатный проход болельщиков в метро. У турникетов необходимо будет предъявить паспорт болельщика и билет на матч. В рамках новой концепции всю информацию на навигационных элементах продублируют на английском языке. Кроме того, специальные кассы для обслуживания иностранных граждан, обозначенные ярким стикером, будут действовать на всех станциях внутри Кольцевой линии.