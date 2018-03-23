Северный вестибюль станции метро «Воробьевы горы» начал работу только для выхода пассажиров 

Северный вестибюль станции «Воробьевы горы» Сокольнической линии Московского метрополитена начал работу только для выхода пассажиров, сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«В связи с проведением футбольного матча на стадионе «Лужники» в настоящее время северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и южный вестибюль станции «Спортивная» работают только для выхода пассажиров», — говорится в сообщении.
Ранее заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова сообщала, что в связи с проведением на стадионе «Лужники» футбольного матча Россия-Бразилия изменится режим работы некоторых станций. Так, станция Московского центрального кольца (МЦК) «Лужники», а также южный вестибюль станции «Спортивная» с 17:00 до 19:00 будут работать исключительно на выход пассажиров. После проведения матча с 21:00 до 23:00 эти же станции будут работать только на вход. Будет также обеспечен бесплатный проезд для зрителей матча со станций метро «Фрунзенская», «Спортивная» и МЦК «Лужники» по паспорту болельщика.