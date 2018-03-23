Северный вестибюль станции метро «Воробьевы горы» начал работу только для выхода пассажиров

Северный вестибюль станции «Воробьевы горы» Сокольнической линии Московского метрополитена начал работу только для выхода пассажиров, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«В связи с проведением футбольного матча на стадионе «Лужники» в настоящее время северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и южный вестибюль станции «Спортивная» работают только для выхода пассажиров», — говорится в сообщении.