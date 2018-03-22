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Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве
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Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТАСС
По данным синоптиков, жителям столицы и Подмосковья нужно запастись терпением, поскольку высота снежного покрова в 1,5 раза превышает средние значения за несколько лет.
Снежный покров в столице останется до второй декады апреля, заявила РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
«Запасы снега большие, высота снежного покрова в полтора раза превышает средние многолетние значения», — пояснила она.
Поэтому, по словам Волосюк, в Подмосковье снег растает только к концу апреля. На этой же неделе ожидаются осадки смешанной фазы. Синоптик подчеркнула, что «на ближайшие две-три недели снегом мы обеспечены».
Ранее метеорологи назвали 20 марта самым теплым днем в Москве с начала года, воздух прогрелся до почти 5 градусов тепла.
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