Общегородские субботники проведут в Москве 14 и 21 апреля

«В рамках этого распоряжения с 1 по 30 апреля в городе проводится общегородской месячник по благоустройству. В рамках этого месячника 14 и 21 апреля проводятся общегородские субботники. Распоряжение мы приняли по предложению трудовых коллективов города Москвы , и в рамках этого распоряжения в городе создан штаб, состоящий из представителей общественности, городской системы управления», — рассказал заммэра в ходе заседания президиума правительства города.

Он подчеркнул, что основными задачами в период проведения весеннего благоустройства будут приведение в порядок городских и внутридворовых территорий. Всего, по его словам, работы в рамках месячника благоустройства затронут почти 50 различных направлений.

Фото © Андрей Гореловский / Москва меняется

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