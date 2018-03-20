Общегородские субботники проведут в Москве 14 и 21 апреля 

По распоряжению правительства Москвы общегородские субботники пройдут 14 и 21 апреля. Их проведут в рамках месячника по уборке и благоустройству городских территорий, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
«В рамках этого распоряжения с 1 по 30 апреля в городе проводится общегородской месячник по благоустройству. В рамках этого месячника 14 и 21 апреля проводятся общегородские субботники. Распоряжение мы приняли по предложению трудовых коллективов города Москвы, и в рамках этого распоряжения в городе создан штаб, состоящий из представителей общественности, городской системы управления», — рассказал заммэра в ходе заседания президиума правительства города.
Он подчеркнул, что основными задачами в период проведения весеннего благоустройства будут приведение в порядок городских и внутридворовых территорий. Всего, по его словам, работы в рамках месячника благоустройства затронут почти 50 различных направлений.
Фото © Андрей Гореловский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко /Москва меняется
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