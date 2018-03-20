Ещё
Общегородские субботники проведут в Москве 14 и 21 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Общегородские субботники проведут в Москве 14 и 21 апреля 

Москва меняется 5 часов назад
Фото: Москва меняется
По распоряжению правительства Москвы общегородские субботники пройдут 14 и 21 апреля. Их проведут в рамках месячника по уборке и благоустройству городских территорий, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
«В рамках этого распоряжения с 1 по 30 апреля в городе проводится общегородской месячник по благоустройству. В рамках этого месячника 14 и 21 апреля проводятся общегородские субботники. Распоряжение мы приняли по предложению трудовых коллективов города Москвы, и в рамках этого распоряжения в городе создан штаб, состоящий из представителей общественности, городской системы управления», — рассказал заммэра в ходе заседания президиума правительства города.
Он подчеркнул, что основными задачами в период проведения весеннего благоустройства будут приведение в порядок городских и внутридворовых территорий. Всего, по его словам, работы в рамках месячника благоустройства затронут почти 50 различных направлений.
Фото © Андрей Гореловский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко /Москва меняется
Сообщение Общегородские субботники проведут в Москве 14 и 21 апреля появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Метро придет в Рассказовку летом С 7 по 15 апреля в Москве пройдет фестиваль «Пасхальный дар» В Москве тестируют ПО для работы дронов-курьеров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»61
Трамп все-таки поздравил Путина86
Над Су-57 нависла угроза62
Посол РФ вызван в МИД Чехии113
Пригожин обрушился на Макаревича97
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение