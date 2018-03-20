Москвичей пригласили на субботники

С. Собянин пригласил жителей столицы на общегородские субботники в Москве 14 и 21 апреля

«С 1 по 30 апреля сотрудники городского хозяйства будут убирать город после тяжелой зимы. Приведут в порядок дворы, площадки, фасады домов, отремонтируют дороги, освежат разметку и помоют остановки. А 14 и 21 апреля приглашаем на традиционные общегородские субботники», — говорится в сообщении. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей на общегородские субботники, которые пройдут в Москве 14 и 21 апреля. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter. Ранее в ходе заседания президиума правительства города заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что общегородские субботники пройдут в Москве 14 и 21 апреля в рамках месячника по уборке и благоустройству городских территорий.