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Москвичей пригласили на субботники
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С. Собянин пригласил жителей столицы на общегородские субботники в Москве 14 и 21 апреля 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей на общегородские субботники, которые пройдут в Москве 14 и 21 апреля. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
«С 1 по 30 апреля сотрудники городского хозяйства будут убирать город после тяжелой зимы. Приведут в порядок дворы, площадки, фасады домов, отремонтируют дороги, освежат разметку и помоют остановки. А 14 и 21 апреля приглашаем на традиционные общегородские субботники», — говорится в сообщении.
Ранее в ходе заседания президиума правительства города заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что общегородские субботники пройдут в Москве 14 и 21 апреля в рамках месячника по уборке и благоустройству городских территорий.
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