Москву начали отмывать

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В Москве начали промывку дорожных знаков и шумозащитных экранов к весне 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Коммунальщики Москвы начали промывку дорожных знаков и шумозащитных экранов в рамках подготовки к месячнику весеннего благоустройства, сообщили в комплексе городского хозяйства (КГХ) столицы.
Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе заседания президиума в мэрии сообщил, что в Москве с 1 по 30 апреля проводится общегородской месячник по благоустройству, в рамках которого 14 и 21 апреля пройдут субботники.
По словам вице-мэра, в рамках месячника, помимо прочего, отремонтируют дороги, обновят дорожную разметку, покрасят дорожные ограждения и остановки. Также будут промыты витрины предприятий торговли, благоустроены территории предприятий с посадкой деревьев и устройством цветников, в надлежащий вид приведут территории строительных объектов.
"В рамках подготовки к месячнику весеннего благоустройства ГБУ "Автомобильные дороги" начало промывку дорожных знаков и шумозащитных экранов", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте КГХ.
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