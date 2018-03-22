Москву начали отмывать

"В рамках подготовки к месячнику весеннего благоустройства ГБУ "Автомобильные дороги" начало промывку дорожных знаков и шумозащитных экранов", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте КГХ.

По словам вице-мэра, в рамках месячника, помимо прочего, отремонтируют дороги, обновят дорожную разметку, покрасят дорожные ограждения и остановки. Также будут промыты витрины предприятий торговли, благоустроены территории предприятий с посадкой деревьев и устройством цветников, в надлежащий вид приведут территории строительных объектов.