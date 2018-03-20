Южный вестибюль станции метро «Спортивная» открыт после реконструкции 

Объект во вторник, 20 марта открыл мэр Москвы Сергей Собянин.
— Это очень важная станция, будет работать на чемпионат мира по футболу. Количество болельщиков, которые одномоментно приходят и выходят со стадиона «Лужники», для нашей страны и для Москвы уникальное. Это предъявляет особое требование к транспортной инфраструктуре. Помимо открытия новой станции МЦК, мы реконструировали южный вестибюль станции «Спортивная». Реконструированы эскалаторы, мощность и пропускная способность станции увеличилась на треть, — цитирует Собянина агентство «Интерфакс».
По его словам, станция стала более комфортной, надежной и энергоэффективной.
— Так что, надеюсь, что станция сделает выход с «Лужников» более быстрым и комфортным для жителей. В целом в метрополитене реализуется крупная программа реконструкции действующих вестибюлей и станций. Те станции, которые служили полвека, требуют серьезной замены эскалаторов, реконструкции и ремонта, что мы и делаем, — отметил мэр.