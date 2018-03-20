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В Москве пройдут общегородские субботники
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В Москве пройдут общегородские субботники 

Авторадио 3 часа назад
Фото: MosDay.ru
Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, в ходе месячника по уборке и благоустройству, который продлится с 1 по 30 апреля, планируется привести в порядок более 250 парков, почти 120 особо охраняемых природных территорий, более 8 тысяч озелененных территорий и более 120 территорий, прилегающих к водоемам. Также в рамках акции «Миллион деревьев» в Москве высадят 430 деревьев и более 16 тысячи кустарников. К участию в субботниках, которые пройдут 14 и 21 апреля, приглашаются все желающие. В прошлом году в городских субботниках приняли участие около 2,5 миллионов москвичей.
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