В Москве пройдут общегородские субботники 

Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, в ходе месячника по уборке и благоустройству, который продлится с 1 по 30 апреля, планируется привести в порядок более 250 парков, почти 120 особо охраняемых природных территорий, более 8 тысяч озелененных территорий и более 120 территорий, прилегающих к водоемам. Также в рамках акции «Миллион деревьев» в Москве высадят 430 деревьев и более 16 тысячи кустарников. К участию в субботниках, которые пройдут 14 и 21 апреля, приглашаются все желающие. В прошлом году в городских субботниках приняли участие около 2,5 миллионов москвичей.