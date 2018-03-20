Собянин рассказал о реализации крупной программы

Собянин: Москва реализует одну из крупнейших в мире программ реставрации памятников архитектуры

"За последние семь лет отреставрировано более тысячи памятников. Это, пожалуй, самая масштабная программа за всю историю Москвы, и вряд ли есть аналоги в других странах. Помимо реставрации памятников, проводится приведение в порядок общественного пространства вокруг этих памятников. Вместе с реализацией программы "Моя улица" проводится огромная работа по приведению в порядок фасадов исторических зданий", — отметил Собянин. Исторические особняки, старинные усадьбы, церкви и жилые дома. Гордость зодчих, символы Москвы . Достопримечательности, которые столица бережёт, сохраняет и реставрирует. Об итогах кропотливой, важной и подчас незаметной работы — реставрации памятников истории и культуры — говорили во вторник в мэрии на заседании президиума столичного правительства , передает "ТВ Центр"

И восстановлению исторических пространств. На Тверской заставе снова, как и раньше, сквер с липами. На исконное место вернулись монумент Максиму Горькому и трамвайное кольцо. Пятницкая — первая московская улица, которой полностью возвращен исторический облик. Отреставрированы фасады 120 домов, "Усадьба фон Рекк", Церковь Иоанна Предтечи под Бором. "Знаковые" территории — самый трудный и ответственный фронт работ.

"Это и "Зарядье", это ВДНХ, которая сама по себе является крупнейшим реставрационным проектом нашей страны. Надеюсь, что основные работы в 2018-2019 годах будут также закончены", — указал Собянин.

Арка главного входа от строительных лесов уже освободилась. Защитные сетки скоро снимут еще с 43 объектов. Всего 3 месяца понадобится реставраторам для завершения внутренних работ. Особая гордость — павильон "Космос". Под сводами восстановленного стеклянного купола сияет звезда. По чертежам удалось воссоздать даже утраченную люстру весом в тонну.

По программе "Рубль за квадратный метр" были переданы в аренду 20 аварийных памятников истории и культуры. По условиям договора новый владелец обязуется полностью отреставрировать особняк, после чего получит его в аренду на 49 лет по льготной ставке 1 рубль за 1 квадратный метр в год. В числе 12 зданий, где уже завершена комплексная реставрация, особняк на Таганской площади.

Усадьба Колесникова известна с конца XVIII века. Начиная с 2005 года, как дом выкупил новый владелец, была печальным примером незаконной реконструкции. Изуродованный фасад, пристройка многоэтажного офисный блока. Усадьба стала первым памятником, возвращенным в городскую собственность. Теперь он — отреставрированный и красивый — украшение Таганской площади.